ضبط 2583 قضية تموينية خلال 48 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة في إطار جهود الرقابة على الأسواق.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق خلال 48 ساعة عن ضبط 2583 قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.