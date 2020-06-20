شرطة النقل تضبط 2111 قضية خلال 48 ساعة

قامت شرطة النقل والمواصلات، بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.وأسفرت جهود رجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط 2111 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.