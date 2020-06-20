تجديد حبس متهمين بترويج الحشيش في بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عاطلين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة بدر.كانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة بدر، أكدت قيام "حسن.م"، "على.ك"، عاطلين، ومقيمن بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذًين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطها وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش وزنت نحو ربع كيلوجرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.