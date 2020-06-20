العثور على جثة موظف في قناطر دهتورة بالغربية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، في العثور على جثة موظف بإدارة النيل بقرية دهتورة التابعة لمدينة زفتى، والذي لقى مصرعه غرقا أثناء عمله وهو يتابع كاميرات المراقبة على بوابات القناطر الخيرية بزفتى.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع موظف يدعي " علي ال م " 54 سنة، غرقا بمنطقة قناطر دهتورة أثناء عمله، وعلى الفور تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة وتحويلها إلى المستشفى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى طلبت تحريات البحث الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.