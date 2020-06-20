تركيا تفرج عن «أوباما الأكراد» المنافس الأقوى ضد أردوغان

قضت المحكمة العليا الدستورية التركية بإطلاق سراح زعيم المعارضة الكردية في ضربة موجعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "صلاح الدين دميرتاس"، زعيم حزب الشعب الديمقراطي، الحزب الكردي الرئيسي في تركيا، وفقا لما نقلته صحيفة "آراب نيوز".وكانت المحكمة الدستورية التركية قد أعلنت ديميرتايس المرشح االسابق لانتخابات الرئاسة التركية والمنافس الأٌقوى أمام أردوغان لأن ديميترياس قضى وقت عقوبته وتجاوزها أيضا، كما قضت المحكمة بدفع تعويض قدره 50 ألف ليرة تركية (7289 دولارًا) لديميرتاس.جاء الحكم المفاجئ بعد عدة دعوات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) للإفراج عن ديميرتاس، الذي اتهمه حزب العدالة والتنمية الحاكم بصلته بحزب العمال الكردستاني المحظور.وكان الزعيم الكردي مسجون منذ عام 2016 بتهم الإرهاب وكان من المقرر إطلاق سراحه ولكن الآن محتجز في قضية تتعلق بالاحتجاجات الكردية في أكتوبر 2014، على الرغم من عدم ذكره كمشتبه به في هذا التحقيق.فيما يقول نشطاء حقوق الإنسان إن حكم المحكمة هو خطوة تكتيكية لتخفيف الضغط المتزايد من مجلس أوروبا - منظمة حقوقية عضو تركيا في تأسيسها - بشأن القضية البارزة، التي لا تزال معلقة أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.