البحث الجنائى يكثف جهوده لكشف غموض مقتل سيدة بالغربية

يكثف فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود من جهوده لكشف لغز مقتل سيدة أربعينة عثر على جثتها داخل شقتها السكنية بالطابق الثالث بمنطقة السبع بنات التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بعثورهم على جثة سيدة تدعى " س. ح " تبلغ من العمر ٤٩ سنة داخل شقتها السكنية بالطابق الثالث مقيدة اليدين والقدمين.وانتقل الرائد أحمد عبدالشافى رئيس مباحث قسم ثان المحلة وفريق من البحث الجنائى لمعاينة موقع الحادث، ومن خلال سؤال جيران المجنى عليها تبين أن السيدة تعيش بمفردها منذ فترة.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي على الجثة، كما جار الكشف عن ظروف ملابسات الواقعة وضبط المتهم ثم عرضه على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.