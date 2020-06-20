رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رصد غواصة أجنبية بمياه اليابان الإقليمية

السبت 20/يونيو/2020 - 10:46 ص
غواصة أجنبية
غواصة أجنبية
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، رصد غواصة أجنبية أثناء مرورها بالقرب من جزيرة أمامي-أوشيما بمحافظة كاجوشيما الواقعة جنوب غرب البلاد أثناء غوصها.

وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية عبر موقعها الإلكتروني، أن الغواصة لم تنتهك المياه الإقليمية اليابانية حول الجزيرة، مؤكدة أنها أبحرت غربًا عبر المنطقة المجاورة للجزيرة دون تحديد الدولة التي تنتمي لها الغواصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار (فيديو)

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

منشورات المتوسط تصدر «أجراس الوباء» وتتيحه مجانا

الناقد وائل فاروق ضيف منصة الفن المعاصر الإثنين

اليوم.. التصويت على منح جوائز الدولة للعام 2020

بالأسماء.. 40 مرشحًا يتنافسون على جوائز الدولة لعام 2020