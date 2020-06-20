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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرا الزراعة والتعاون الدولى يبحثان استراتيجية توفير الأمن الغذائى

السبت 20/يونيو/2020 - 10:44 ص
المشاط و السيد القصير
المشاط و السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير، وزير الزراعة، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية في قطاع الزراعة.

وأكدت المشاط، في بيان، أن وزارة التعاون الدولي تضع ضمن أولوياتها المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرًا لدوره فى توفير الأمن الغذائي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية في قطاع الزراعة يجرى تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الأوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد".

وأكدت أهمية مشروعات قطاع الزراعة فى المساهمة فى تحقيق نحو 8 أهداف للتنمية المستدامة، هي الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثاني القضاء على الجوع، والهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسئولان، والهدف الخامس عشر الحياة في البر، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

من جهته قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك مشروعات مستقبلية فى مجالات الزراعة والأمن الغذائى والدواجن ومراكز تجميع الألبان والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية والتوسع فى تمويل سلاسل القيمة وتطوير وحدات الطب البيطري بالمحافظات والتوسع فى منظومة التلقيح الاصطناعي وتدعيم صغار المزارعين ومشروعات التنمية المستدامة والتغييرات المناخية يتم دراستها حاليًا مع المؤسسات الدولية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى، مشيدًا بدور وزيرة التعاون الدولى فى مساندة القطاع الزراعى فى ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد القصير أهمية التنسيق مع وزارة الزراعة فى أي تمويل خارجى يوجه للزراعة لضمان ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات، على أن تتم مراجعة المشروعات محل الاهتمام حاليًا وتحديد الأولويات لها.

الجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي توفر تمويلات ومنحًا لمشروعات جارية فى قطاع الزراعة تتجاوز نحو 20 مشروعًا، منها مشروع إصلاح إدارة المياه ومشروع زيادة دخل صغار المزارعين، وبرنامج إدارة مياه دلتا النيل، وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، وتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية فى المنيا والفيوم، والمرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى البحرى بالاسكندرية وبورفؤاد وشمال سيناء واتفاقية الأعزال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

كما وفرت وزارة التعاون الدولى، تمويلات ومنحًا لمشروعات توفير المياه وتوفير منظومة الزراعة فى سيناء، ومشروع إنشاء عدد 13 تجمعًا زراعيًا فى سيناء، وتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية، ومشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة ومشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى.

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