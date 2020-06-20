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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريم مصطفى في دور نسائي فريد بـ«شديد الخطورة»

السبت 20/يونيو/2020 - 10:39 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
أمير محمد خالد
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تخوض الفنانة ريم مصطفى، تجربة جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "شديد الخطورة" المنتظر عرضه على منصة "watch it" الرقمية خلال الأيام القلية المقبلة، والذي تقدم فيه دورا مختلفا وجديدا عليها وعلى الأدوار النسائية، إذ تعد أول ممثلة تقدم "أكشن حقيقي" من قتال ومطاردات وإطلاق نار بهذا الشكل سواء في السينما أو الدراما المصرية.

وتخوض ريم مصطفى تجربة "شديد الخطورة" تحديًا لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقيا، وقدمت جميع المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة، وخضعت لتمرينات قتالية للمرة الأولى، مضيفة أن الوقت كان ضيقا على انطلاق التصوير ولم تكن هناك إمكانية لتأجيل مشاهد الأكشن الخاصة بها.

"شديد الخطورة" مقرر تقديمه على أكثر من جزء، كل منها 7 حلقات ويعرض على منصة "watch it" الرقمية، بطولة أحمد العوضي وريم مصطفى ورياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي وإنتاج شركة "سينرجي".

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