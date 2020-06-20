ضبط 24 قضية تموينية في أسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع مباحث التموين، اليوم السبت، حملات تموينية مكثفة لضبط المخالفات ومحاربة ظاهرة الغش التجاري بجميع الأسواق على مستوى المحافظة، وذلك تحت رعاية مدير أمن أسوان اللواء هشام فاروق.وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 24 قضية تموينية، عبارة عن 9 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و6 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، بالإضافة إلى 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.