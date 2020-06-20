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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بدء صرف المرحلة الثانية للعمالة غير المنتظمة بمكاتب البريد

السبت 20/يونيو/2020 - 10:35 ص
شريف فاروق
شريف فاروق
طارق عتمان
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تستعد هيئة البريد المصري لصرف المرحلة الثانية للمنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي تبدأ غدًا الأحد وتستمر حتي الخميس 25 يونيو الجاري، لعدد 1.6 مليون مستفيد بقيمة تصل إلى 800 مليون جنيه خلال هذه المرحلة.

كشف الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، عن أنه تم تجهيز جميع مكاتب البريد استعدادًا لعمليات الصرف للمرحلة الثانية وفق الجدول الزمني المعلن من قبل وزارة القوي العاملة وتم توفير جميع مستلزمات التعقيم والمطهرات الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية المواطنين والموظفين معًا من فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ المسافات الآمنة بين المتعاملين وفق التعليمات المطبقة من وزارة الصحة والسكان وتجهيز مقاعد انتظار خارج المكاتب لتنظيم عملية الدخول الآمن أثناء صرف المنحة.

وأضاف رئيس هيئة البريد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال المرحلة الأولى لصرف المنح الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة حصل كل مستفيد على فيزا "كارت ائتمان" باسمه لتسهيل عملية الصرف للمنحة خلال مرحلتها الثانية والثالثة، موضحًا أن مكاتب البريد ستقوم بدورها في تقديم خدمات صرف المنحة لكل العمالة المستفيدة سواء عبر ماكينات ATM بالبريد أو عبر آليات الصرف الأخرى عن طريق الشباك بهدف التيسير على المواطن في تلقي الخدمة.

وأشار "شريف" إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية لكل عامل مستحق للمنحة بموعد اليوم ومكان الصرف وفق سيستم تقوم به وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوى العاملة لمنع تكدس المستفيدين وتوزيعهم على نحو 4000 مكتب بريد وأكثر من 600 مدرسة بالقرب من المكاتب وبعض فروع البنك الزراعي في المحافظات وفق تعليمات اللجنة الوزارية المكلفة بالإشراف على صرف المنح الاستثنائية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدر المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة والمتضررة من فيروس كورونا والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنحو 1500 جنيه لكل مستفيد على ثلاث دفعات متتالية بقيمة 500 جنيه وسيتم صرفها من ماكينات الصرف بموجب الكارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون المستحق.
شريف فاروق
شريف فاروق

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