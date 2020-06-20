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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة إلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 03:02 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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ينطلق غدآ ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 الف طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 3133 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كافة أجهزة الدولة على اتم استعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة غدآ.

لا قرار تجاه إلغاء امتحانات الثانوية العامة

وعن المطالبات بالتأجيل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير "قرار عقد امتحانات الثانوية العامة غدآ، قرار دولة بكامل مؤسساتها، وليس قرارا فرديا ولا رجعة فيه".

وأكد الوزير، أن "تأمين طلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين فيها مسؤولية الدولة، مشددآ تم تعقيم كافة اللجان على مستوي الجمهورية، استعدادا لانطلاق الامتحانات غدا.

الإجراءات الاحترازية

وكانت الوزارة أعلنت خطة الإجراءات الاحترازية التعقيم للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية، وهي أن يصطف الطلاب في دخول اللجان على مسافات آمنه، بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة،فيما يتم التباعد بينهم البعض، داخل اللجان، بعد أن قلصت الوزارة أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا.

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ويتم توزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، وتوفير بوابة تعقيم، وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة، وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط)، والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

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