أعدته 5 وزارات.. تفاصيل برنامج الحكومة للحفاظ على الصناعة بعد كورونا

◄احلال المنتج المحلى محل المستورد والتوسع بالصناعات الغذائية والطبية

◄تخفيف الأعباء على 5150 مصنع متعثر ديونها 16.5 مليار جنيه وفوائدة التراكمة 30 مليار

◄زيادة عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط الإجراءات التراخيص الصناعية إلى 15 الف رخصة.

1- خفض أسعار الغاز والكهرباء وتخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة بقطاع الصناعة

2- 16 مصنعًا كبيرًا يستفيد من تعميق التصنيع المحلي 2021

3- 2200 شركة تستفيد من برنامج رد الأعباء لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية

4- 100مليار لدعم الصناعة وإصلاح ضريبى وجمركى لكل التشوهات والمعوقات

5- إصلاح مؤسسي والإداري واحيا دور بنك التنمية الصناعية، لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة

الاستثمارات الصناعية

-تطورات نتائج القطاع الصناعي

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى يده على الآثار الحقيقة لأزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" من اليوم الأول عندما أعلن قائلًا إن التاثير الاقتصادى لانتشار وباء كورونا سيكون عميقا حتى على الدول التى استطاعت أن تحتوى المرض لديها، فالأزمة الاقتصادية عالمية وأن الدولة المصرية انتبهت للازمة ورتبت نفسها ترتيبا جيدا وفق المعايير العالمية.وعلى الرغم من توقف عجلات الإنتاج بكل دول العالم ودخول الاقتصاد العالمى في مرحلة ركود وتراجع النمو، إلا أن الحكومة المصرية نجحت فى وضع خطط واتخذت قرارات لم تخففت فقط من الآثار السلبية الوقتية بل رسمت طريقا للمستقبل."الدستور" تنفرد بنشر خطة الحكومة فى التعامل مع القطاعات الاقتصادية من خلال عدة تقارير اقتصادية لوزارت التخطيط والمالية والصناعة والاستثمار والتعاون الدولى.وتنشر فى هذة الحلقة، الاجراءات الحكومية لقطاع الصناعة التحويلية لما له من أهمية كبرى حيث يسهم القطاع الصناعي بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 15٪ من جملة المشتغلين بخلاف العاملين في المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر والذي يزيد عددهم على نصف مليون فرد، كما تمثل صادرات القطاع نحو 60 - 65٪ من جملة الصادرات المصرية، وحوالي 80-85 ٪ من جملة الصادرات غير البترولية، وتمثل بذلك المركز الأول بين المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبي.ومن الإجراءات التى أقرتها الحكومة لتشجيع الصناعة الوطنية والحفاظ عليها ودعمها فقد تقررتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اعتبارًا من مارس نزولًا من 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية في أكتوبر 2019، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة والجهد الفائق العالي المتوسط بقيمة 10 قروش لكل ك.وس لتصبح 1،08 جنيه لكل كيلو وات ساعة والإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستويتها الحالية لمدة من 3-5 سنوات، وتأجيل دفع الضرائب العقارية المستحقة عن مصانع لمدة 3 شهور وموافقة وزارة الصناعة على منح المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات موافقات على حصص من مادة الاثينول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 174 الف لتر ومادة الماثينول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 28،5 الف لتر ومضاعفة خطوط إنتاج الكمامت لزيادة الإنتاج المحلي من 300 ألف كمامة إلى 3 مليون كمامة يوميا لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية الشهر الحالي مع قيام هيئة الشراء الموحد بتأمين المخزون الاستراتيجي.ومن المقرر توفير مليار جنية للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، لسداد جزء من مستحقات برنامج المساندة التصديرية مع الاتفاق على سداد 30% من مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم الصادرات وبما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر قبل نهاية العام المالي الحالي وإتاحة ملياري جنيه إضافية حتي نهاية الشهر الحالي لسداد المستحقات المتاخرة للمصدرين.وتم بالفعل سداد 1،5 مليار جنية مستحقات1177 شركة تصدير وتخصيص 20 مليار جنية من البنك المركزي لدعم البورصة وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0،125% وللمقيمين لتصبح 0،05% بدلا من 0،15% مع الاعفاء الكامل للعمليات الفورية للاسهم من ضريبة الدمغة مع خفض سعر ضريبة توزيع الارباح للشركات المقيضة في البورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10% وتاجيل تطبيق ضريبة ارباح الراس مالية علي المقيمين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين حتي الأول من يناير 2022 مع العفاء النهائي لغير المقيمين.وشملت خطة الحكومة ايضا لمواجهة أزمة كورونا منح تيسيرات متعددة لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتشمل رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد فور سداد الممول 1% من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها مع فتح باب الطعن من جديد ورفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الآداء فور سداد الممول 5% من قيمة أصل الضريبة وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين ومد فترة تقديم الإقرارات الضريبة للقطاعات المتضرر حتي نهاية الشهر الحالي مع إمكانية تقسيط او مد أجل الدخل على الممولين المتضررين من الأزمة لمدة 3 شهور ودون غرامات مع إطلاق مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد تتضمن الإعفاء من 50% من قيمة القروض والإعفاء من الفوائد وإيقاف الإجراءات القضائية وزيادة الحدود الإئتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفيرالتمويل الازم لعمليات التجارة الخارجية والعمل علي استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتمويلات او شيكات مصرفية مع اعفاء العملاء من المصروفات البنكية.فرضت الأحداث المصاحبة لأزمة فيروس كورونا تطورا جوهريا في الفكر الاستراتيجي للتنمية الصناعية حيث تزايدت الدعوة للتوجه الداخلي بدلًا من الانفتاح الخارجي بحيث ينصب الاهتمام على توطين الصناعة اعتمادا على الموارد المحلية وسلاسل الإمداد الداخلية وتخفيض الاعتماد بدرجة او بأخرى على العالم الخارجي في دعم البناء الصناعي.ومن هنا، أقرت الحكومة إحياء استراتيجية الاحلال محل الواردات وتعميق التصنيع المحلي بعد أن كانت قد اخلت موقعها الاستراتيجية للتوجه التصديري التي كانت لدول شرق وجنوب شرق آسيا الريادة في تبنيها ودعوة دول العالم لمحاكاتها.وتبلورت معالم استراتيجية التصنيع بخطة 20202021، حول التوجه نحو الصناعات التي أظهرت أزمة فيروس كورونا ضرورة المسارعة بتنميتها، وبالأخص الصناعات الدوائية والمنتجات العلاجية والوقائية للأمراض الوبائية والفيروسات وقد سارعت بالفعل المصانع المدنية والمنشأت التابعة للقطاع الطبي للقوات المسلحة بالتوسع في تصنيع الكمامات والملابس الوقائية الطبية كما تقوم الهيئة العربية للتصنيع حاليآ بإنشاء مصنعيين لإنتاج السرنجات الآمنة والمفاصل الصناعية بجانب المصانع المدنية التي تشهد وتوسعا في إنتاج المضادات الحيوية والمنتجات الدوائية ذات الصلة بالأمراض الوبائية.وجرى التخطيط للتوسع فى الصناعات الغذائية للوفاء باحتياجات السوق المحلي بما يسمح بالاستغناء عن الاستيراد وخاصة في ظل ظروف الإغلاق التجاري وسعي الدول حال نقص المعروض العالمي من هذه السلع لرفع أسعارها استغلالا للقيود المفروضة على المبادلات التجارية الدولية.وتم تحفيز التوجه نحو الصناعات التي تلبى الطلب المحلي كبديل للواردات وخاصة الصناعات التي تتمتع بها مصر بميزة نسبية مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعات المراد تمنيتها بما يضمن انسيابية العمل بخطوط الإنتاج وانتظام عملية الإمداد ودوران عجلة الإنتاج. واستغلال الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تعزيز القدرات التنافسية وزيادة المساندة المالية لشركات التصدير.وفي ضوء استراتيجية التنمية الصناعية، يمكن بلورة المستهدفات التنموية حول إعداد قوائم بالسلع التي يجري استيرادها والتي يمكن تصنيعها محليا ومواصفات جيدة وتعميق التصنيع المحلي ليصبح عدد المنشآت الصناعية المستفيدة من البرنامج 16 منشأة في خطة 202021، فضلًا عن زيادة عدد المنتجات التي تم البدء في تصنيعها محليا الي 12 منتج ومن الصناعات الواعدة في هذا المجال صناعة الألواح والخلايا الشمسية صناعة البرمجيات والمكونات الإلكترونية الدقيقه، والمستحضرات الدوائية، واستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية، وصناعة البليت لمصانع الحديد والصلب والمواد الغازلة للاسقف والالياف الزجاجية الضفائر الكهربائية والمسبوكات لصناعة السيارات.إضافة إلى استكمال أعمال ترفيق 13 تجمع صناعي بمختلف المحافظات وطرح مساحات مرخصة في حدود 10 مليون متر مربع والتوسع فى التجمعات الصناعية للشباب 16 تجمعا، وسرعة استكمال المناطق الصناعية المتخصصة مدينة دمياط للأثاث والروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص بزيادة عدد الرخص المصدرة، في إطار قانون تبسيط الإجراءات التراخيص الصناعية إلى 15 الف رخصة. وتطوير منظومة التدريب الصناعي عن طريق إضافة ثمانية مراكز لتدريب الصناعي المطورة ليصبح عدد اجمالي المتدربين المستفيدين 36.5 الف متدرب عن طريق زيادة المعلمين الذين يتم رفع كفاءتهم المهنية 200 معلم بنهاية عام الخطة.وتحسين جودة وتنافسية المنتج الصناعي من خلال زيادة عدد مراكز خدمات مابعد البيع التي تم اعتمادها الي 1025 مركز وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية وزيادة عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء الي 2200 شركة.وأنشاء 5 حاضنات تكنولوجية لتنمية القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة.وتؤكد التقارير الاقتصادية لهذة الوزرات أن المؤشرات الدالة على مستويات أداء القطاع ومستهدفاته لعام 202021 وفقا لمنظومة المتابعة والتقييم تضمنت سرعة التوجه لتصنيع السلع الوسيطة محليا لدعم الاستثمار في قطاعات محددة مثل العزل والملابس الجاهزة والمواد الكيماوية ومواد البناء والاهتمام بإنشاء سلاسل إمداد بديله لتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة في ظل اضراب الأسواق العالمية ومنها تم اضافة 12مركز تدريب مطور بعام 2019و5بعام 2020 والبداءفى 8مراكز العام القادم وبلغت اعداد حاضات التكنولوجيا للمشروعات الصغيرة 3بعام 2019 والبداء فى تنفيذ 5 العام القادم وارتفعت اعداد العلامات التجارية التى تم ابتكارها الى 20 بكلا من عامى 2019 و2020 ومستهدف11العام القادم وبلغت اعداد المواصفات القياسية المتوافقة مع المعايير الدولية 1200مواصفة خلال عامى 2019 و2020 ومستهدف تنفيذ 600 بالعام القادم وبلغت اعداد شهادات مكونات السيارات 2400 للعامين الماضين ومستهدف 1200بالعام القادم وبلغت عدد الشركات التي تم تاهيلهاا للحصول علي ce mark markو الشركات المسجلة علي نظام reach سنويا 71 شركة خلال العامين الماضين ومستهدف 40 شركة جديدة وبلغ عدد المنشئات الصناعية المستفيدة من البرنامج تعميق التصنيع المحلي 15 شركة العام الحالي ومستهدف 16 شركة العام القادم وبلغ عدد المنتجات التي تم البدء في تصنيعها محليا 10 منتجات العام الحالي و12 للعام القادم.و في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص بلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط إجراءات الترخيص الصناعية 20 الف شركة خلال العامين القادمين ومستهدف 15 الف شركة العام الجديد وبلغ عدد المجمعات الصناعية التي تخدم الصناعات الصغيرة والمتوسطة 9 مجمعات خلال العامين القادمين ومستهدف 2 للعام الجديد كما بلغ عدد المنشأت التي تم انشاها بهذة المجمعات 10664 مصنع خلال عام 2019 و13330 خلال العام الحالي ومستهدف 5333 كما تم ترفيق وطرح 20 مليون متر اراضي صناعية العامين الماضين ومستهدف 10 مليون متر بالعام القادم.و في ملف حل مشكلة المصانع والمشروعات المتعثرة بلغ عدد المصانع التي تم تحويلها الي شركة مصر لرأس المال المخاطر 9 مصانع خلال العامين الماضين ومستهدف 5 مصانع جديدة كما بلغ عدد الشركات المستفيدة من برنامج رد الاعباء 4200 شركة خلال العامين القاضمين ومستهدف 2200 شركة جديدة وبلغت قيمة المخصصات لهذا البرنامج 12مليار خلال العامين الماضين ومخصص 8،5 مليار العام القادم.ظل قطاع الصناعة ينمو بمعدلات مرتفعة تربو على 7٪ سنويًا في العقد الأول من القرن الحالي وخاصة في النصف الثاني منه الأمر الذي مكن من دفع عجلة النمو الاقتصادي بمعدلات متسارعة تجاوزت 5٪ سنويًا غير انه مع اندلاع ثورة 25 يناير وما اعقبها من أحداث شهدت الصناعة تراجعا ملحوظا في مستويات الأداء والتي سجلت قيما سالبة او نموا هامشيا لا يتجاوز 1٪، مع توقف عجلة الإنتاج مع عديد من المصانع، اضطرار نسبة يعتد بها للعمل عند مستويات تشغيل متدنية ورغم التحسن النسبي في أداء القطاع في الأعوام الاخيره الا ان معدل نمو الناتج الصناعي ظل متواضعا ولم يتجاوز 2.8٪ في عام 182019، وهو ما لا يتوافق ومستهدفات استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة 2020، في تحقيق معدل نمو صناعي يصل إلى 8٪ سنويا وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي إلى 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي.وحلت أزمة فيروس كورونا لتضييف أعباء جديدة على القطاع الصناعي تجسدت في الإغلاق الجزئي لعدد كبير من المصانع وتعطل خطوط إنتاج مع نقص سلاسل الإمداد، فضلا عن تراجع الطلب علي عدد من المنتجات الصناعية في ظروف عدم استقرار الأسواق وزيادة عدم التيقن بمدى تبعات تفاقم أزمة فيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى تدخل الدولة من خلال مجموعة من الإجراءات والمبادرات لتحفيز الطلب السوقي وتذليل الصعاب التي تواجه المنشآت الصناعية في التعامل مع مستتبعات أزمة فيروس كورونا، ومنها مبادرات البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة 100 مليار جنيه بفائدة 10٪ متناقصة، والتخفيف الأعباء على المصانع المتعثرة نحو 5150 مصنع تبلغ ديونها نحو 16.5 مليار جنيه والفوائد المتراكمة 30 مليار جنيه ومبادرات مساندة الصادرات الصناعية وجاءت هذه المبادرات في إطار سعي الدولة لدفع حركة النمو الصناعي وفتح آفاق جديدة للتشغيل والتنمية.كما وضعت الحكومة آليات لنهوض بقطاع الصناعة وبخاضة الاصلاح الضريبي والجمركي حيث وضعت الحكومة برنامج تضمن سرعة تنفيذ والاعلان عن الرقم القومي الموحد المنشأت الاقتصادية بما يعمل على تسهيل الإجراءات وخفض تكلفة المعاملات وسرعة تفعيل قانون المنشأت الصغيرة بما يضمن التيسير الضريبي والنظر في إلغاء الضرائب العقارية المقررة على المنشآت الصناعية بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الأصول الرأسمالية والالات الصناعية.بالإضافة إلى سرعة اصدار وانفاذ قانون الجمارك الجديد الذي يوفر عدة مزايا للمصدرين منها رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في المنتجات المحلية، المصدرة الي الخارج واحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركي وتشديد العقوبة على عمليات التهريب. والتيسير في تسوية المنازعات الجمركية من خلال لجنة بالجمارك تفصل في التظلم خلال فترة محددة مع اجازة الإحالة للتحكيم.وفي مجال الاصلاح المؤسسي والإداري تم تفعيل نظام الشباك الواحد وتعميمه ورفع كفاءة الادارات الحكومية وتسريع مشروع ميكنة نظم العمل بالأجهزة الحكومية والهيئات العامة مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب والموانئ.وفي مجال التمويل الصناعي تم التوسع فى منح القروض بأسعار مخفضة نسبيا التحفيز على الاستثمار الصناعي وخفض تكلفة تمويل الإنشاءات والتوسعات، وإعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية، لتقديم خدمات ائتمانية لقطاع الصناعة بشروط ميسرة وتقديم المسانده التأمينية وتقديم الضمانات من خلال تفعيل دور ضمان مخاطر الائتمان في دعم الصناعات الصغيرة لتمكينها من الحصول على الائتمان.وفي مجال فض المنازعات تم تفعيل دور لجنة فض منازعات الاستثمار انفاذا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنه 2017.وقيام شركة التأمين بسرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة في السداد والنظر في تسديد أقساط التأمين المستحقة عن بوالص التأمين على فترات أطول.وفي مجال حماية الصناعة الوطنية تم تفعيل دور جهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارة التجارة والصناعة في التصدي لظاهرة اغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات بأسعار نقل عن تكلفة انتاجية الفعلية، وذلك بفرض رسوم أغراق على مثل هذه الواردات.وفي مجال إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام تم تفعيل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وحصر الأصول غير المستغلة وتفعيل إجراءات مبادلة بعض هذه الأصول مقابل مديونياتها لبنك الاستثمار القومي ولبعض الوزارات والهيئات كالبترول والكهرباء، وطرح بعض حصص شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية لتحسين الكفاءة وتعزيز السيولة وفقا لبرنامج الطروحات.وفي مجال التوسع فى الانتاج المدني للمصانع الحربية تم اعداد برنامج شامل ومتكامل للإصلاح وإعادة هيكلة مصانع الإنتاج الحربي بما يكفل استغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة بها والتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي.تبلغ الاستثمارات المقدرة للصناعة التحويلية نحو 80.6 مليار جنيه خلال العام الجديد مقابل نحو 83 مليار جنيه استثمارات متوقعه في 192020، بنسبة انخفاض 3٪، مردها اساسا استثمارات الصناعات غير البترولية التي يقدر ان تنخفض من نحو 79 مليار جنيه الي نحو 69 مليار جنيه بعام2021 ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الاستثمارات غير البترولية من 95٪ من اجمالي الاستثمارات الصناعية عام 192020 الي نحو 86٪ في عام خطة 202021.ويتبين من استقراء الأرقا م على اثر جائحة كورونا تراجع الاستثمارات الخاصة في القطاع الصناعي في اجمالي الاستثمارات الصناعية من 28٪" الي 19٪ بسبب عدم استقرار الأسواق تأثرا بالأزمة واستحواذ المشروعات المركزية على نحو 50٪ من جملة الاستثمارات الصناعية وتراجع الأهمية النسبية للاستثمارات الشركات العامة في حين تزايد أهمية الاستثمارات الحكومية بفعل سياسات التدخل المباشر للجهاز الحكومي في تنظيم السوق.وفى مجال رصد تطورات الناتج الصناعي بالأسعار الجارية والثابتة لكل من الصناعات البترولية وغير البترولية خلال الفترة من 172018، - 202021 فقد اصبح واضحا ان الناتج الصناعي يشكل نسبة 16٪-17٪ من الناتج المحلي الإجمالي سواء بالأسعار الثابتة او الجارية وتمثل الصناعات البترولية نحو 23٪-24٪ من جملة الناتج الصناعي بالأسعار الجارية دون أي تغيير يذكر من عام لآخر وتتصاعد نسبتها بالأسعار الثابتة من 23٪ عام 172018 الي 25٪ في عام 202021 ويتزايد الناتج الصناعي بنسبة 17٪بالأسعار الجارية في عام الخطة ونحو 4.2٪ بالأسعار الثابتة مقارنة بالمتوقع 202021