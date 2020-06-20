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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محمد رجب يستعيد ذكريات «صابر جوجل» (صورة)

السبت 20/يونيو/2020 - 09:31 ص
محمد رجب
محمد رجب
ياسمين عباس
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استعاد الفنان محمد رجب، ذكريات فيلمه "صابر جوجل" الذي عُرض عام 2016، حيث نشر صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق محمد رجب قائلا: "من فيلم #صابر جوجل"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.

يذكر أن محمد رجب شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" لرمضان 2020.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار"، حول قصة حياة واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش في حماية الوطن.
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من فيلم #صابر جوجل

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