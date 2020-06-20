القبض على 5 تجار مخدارت بـ7 كيلو «بانجو» في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم السبت، من ضبط كميات من المخدرات، والأسلحة النارية بحوزة 5 متهمين خلال حملة مداهمة.وتلقى اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إخطارا بالقبض على 5 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحه نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 7.500 كيلو جرام.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، برئاسة اللواء هشام فاروق، مدير الأمن، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل المواد المخدرة.