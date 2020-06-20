‎جداريات في الكونغو للتوعية بكورونا (فيديو)

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوع فنانون لرسم جداريات في شوارع كنشاسا للتوعية بمخاطر مرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وضرورة الوقاية منه عن طريق وضع الكمامة وغسل اليدين والحرص على الإبقاء على مسافة التباعد الاجتماعي.وأكد هنري كالاما مدير أكاديمية الفن في كنشاسا أن هذه الحملة تهدف لمحاربة المعلومات المغلوطة حول الوباء، وإظهار الوباء على حقيقته، وضرورة تكاتف الجميع بهدف تجاوز الجائحة.وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد للمرة الرابعة على التوالي، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.