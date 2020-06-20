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السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار (فيديو)

السبت 20/يونيو/2020 - 09:16 ص
الأرصاد
الأرصاد
ياسمين عباس
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتكون فرص الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 40

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 39

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