الأرصاد: ارتفاع الحرارة اليوم وفرص لسقوط أمطار (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فى القاهرة والمحافظات.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتكون فرص الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 34درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 39درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 35درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 27درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 34درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 35درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 34درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 40درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 39