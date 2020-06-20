حملات نظافة في شوارع الأقصر لمواجهة كورونا

أكد العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، استمرار حملات النظافة التي تقوم بها قطاعات النظافة في الأحياء، بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال؛ لاستغلال التوقيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف نظافة الشوارع والقضاء على أي مخالفات مما يسهم في القضاء على انتشار الأوبئة.وأوضح الشريف - في تصريحات صحفية - أنه تم تنظيم حملة نظافة مسائية، بقيادة سمير سعود نائب رئيس الحي لشئون قطاع النظافة، مساء يوم أمس الجمعة بمنطقة جنوب لتفريغ الحاويات وتطهيرها ورفع القمامة بمناطق شوارع الحي المختلفة، ونظافة وكنس الشوارع والأرصفة ورفع كفاءة ميدان صلاح الدين بالأقصر.كما أكد رئيس مدينة الأقصر، استمرار حملات النظافة وإزالة القمامة وأعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميًا بجميع الأحياء بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على المدينة.