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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنفيذ 85٪من المباني الجديدة لكليات جامعة الإسكندرية في «أبيس»

السبت 20/يونيو/2020 - 09:15 ص
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
هبه عويضه
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تفقد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور علاء رمضان نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أعمال الإنشاءات للمباني الجديدة للكليات بمنطقة أبيس، تمهيدًا لافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أولى كليات المشروع منتصف الشهر المقبل.

يأتي هذا ضمن خطة الإحلال والتجديد للمنشأت المتهالكة لكليات الجامعة وكذلك الكليات المطلوب إخلائها وهي الخطة التي وضعتها الجامعة وعملت عليها لأكثر من عامين لتحقيق رؤيتها الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، واستيعاب أكبر عدد من الطلاب، وتطوير منظومة مباني الجامعة الموجودة في أماكن كثيرة متفرقة داخل المحافظة، ما يلقي عبئا كبيرًا على ميزانية الجامعة نتيجة سوء حالة الإنشاءات وتكرار كل خدمة مقدمة، سواء من حيث صيانة المنشآت أو القوى البشرية التي تحتاجها هذه الكليات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الانتقال وتخفيف الضغط على قلب المحافظة.

وقال الكردي، إن المرحلة الأولى لهذه الإنشاءات تضمنت مبني لكليتي التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 85%، وكلية الفنون الجميلة وملحقاتها، حيث أن كلية الفنون الجميلة مقسمة في أربع فيلات قديمة بعضها يحتاج إلى أعمال صيانة مكلفة للغاية نظرا لطابعها الأثري ومبنى كلية الألسن واللغات التطبيقية المزمع افتتاحها في العام الجامعي 2020-2021.

وأوضح أن كلية الطب البيطري قد انتقلت بالفعل إلى أرض الجامعة بمنطقة أبيس، وأصبحت جميع الفرق الدراسية موجودة هناك بعد نقلها من منطقة إدفينا بمحافظة البحيرة.

وأكد رئيس الجامعة أن المقترح هو نقل الكليات ذات التخصصات البينية أو المشتركة، إلى مكان واحد، بما يفيد التكامل المنشود والاستغلال الأمثل للموارد والصالح العامة للجامعة والطلاب والعملية التعليمية.
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
أعمال الإنشاءات للمباني
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
أعمال الإنشاءات
أعمال الإنشاءات
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
أعمال الإنشاءات للمباني
جولة رئيس جامعة الإسكندرية
أعمال الإنشاءات
أعمال الإنشاءات
جولة رئيس جامعة الإسكندرية

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