توزيع 785 وجبة على مرضى كورونا في الفيوم

قامت سيدات مدينة الفيوم، بطبخ ٧٨٥ وجبة صحية، لبعض المناطق بالمدينة، ومنشأة عبد الله، وبيهمو، والكعابي وبني صالح وإطسا، ومستشفى سنورس، ومستشفى فيدمين، وتوصيل مياه وعصائر لمستشفى الفيوم العام.يذكر أن رنا الروبي، طبيبة أسنان، دشنت بالتعاون مع اثنتين من زميلاتها خارج مجال الصحة، وبالتعاون مع عدد كبير من سيدات المدينة، مبادرة تحمل اسم"وجبات صحية لمصابي كورونا في العزل المنزلي بالفيوم".وأوضحت الروبي أنه مع تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمعزولة في المنزل، والمستشفيات، ولا تجد من يقوم بخدمتها، قررنا عمل هذه المبادرة، وإعداد وتجهيز وجبات الغداء للمعزولين، والذين ليس لديهم المقدرة الصحية على إعداد الطعام.