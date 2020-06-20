سيارات مجانية لنقل طلاب الثانوية العامة بالغردقة

أعلن حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحرالأحمر، اليوم، وبالتعاون مع إحدى شركات النقل البري عن توفير عدد من السيارات المجهزة التابعة للشركة لنقل طلاب وطالبات الثانوية العامة بمدينة الغردقة بالمجان، طوال مدة الامتحانات.وأكد حزب المصريين الأحرار بمحافظة البحر الأحمر في بيان له، أن تلك المبادرة تأتي من منطلق دوره المجتمعي تجاه أهالي محافظة البحرالأحمر، وحفاظًا على سلامة الطلاب وذويهم، في ظل إجراءات الدولة لمواجهة جائحة في فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتخفيف على الطلاب طوال فترة الامتحانات.وأوضح البيان، أن خط السير الأول للسيارات يبدأ من ميدان الدهار وسط المدينة مرورًا بلجان الثانوية العامة طبقًا لتوزيعها وصولًا لأخر لجنة بشارع المدارس، كما يبدأ خط السير الثاني للسيارات من ميدان السقالة وحتى ميدان الدهار، مع ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.وتابع البيان، أن السيارات التي ستقوم بنقل الطلاب مجهزة ومعقمة حفاظًا على سلامة الطلاب ومنع تكدسهم داخل سيارات الأجرة، وتيسيرًا عليهم من مشقة التنقل بين السيارات.