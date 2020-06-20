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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بالأسماء.. 40 مرشحًا يتنافسون على جوائز الدولة لعام 2019

السبت 20/يونيو/2020 - 07:37 ص
المجلس الأعلى للثقاف
المجلس الأعلى للثقاف
ايهاب مصطفى
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يعقد المجلس الأعلى للثقافة، اليوم السبت، في الثانية عشر ظهرا، اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة لعام 2019، وذلك برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وسوف يقتصر حضور الاجتماع بالمسرح الكبير في دار الأوبرا، على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت وعددهم 36 عضوا، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الفائزين في الواحدة ظهرا.

ترشيحات جائزة الدولة التقديرية

فى الفنون: الفنان محمد صبحى، مخرجة الأفلام التسجيلية سميحة الغنيمى، الفنان التشكيلي الدكتور الراحل فاروق وهبة، الدكتور طارق زبادى، الفنان محمد ثروت البحر، الناقدة الدكتورة هدى وصفى.

فى الآداب: الشاعر محمد سليمان، الروائي محمد جبريل، الكاتب يعقوب الشارونى، الروائى مصطفى نصر، الدكتور عبدالله التطاوى، الناقد الدكتور محمد حسن عبدالله.

فى العلوم الاجتماعية: الدكتور رابح رتيب، الدكتور السيد عبد الخالق، الدكتور محمد عثمان الخشت، الدكتور سامى عبد العزيز، الدكتور يوسف عبد المجيد فايد، الدكتور نبيل سيد إمبابى، الدكتور محمد عبد الستار عثمان، السفير الدكتور أمين شلبى.

ترشيحات جائزة الدولة للتفوق

فى الفنون: الدكتور أحمد منصور صقر، الدكتور كريم كسيبة، الراحل المخرج محسن حلمى، وناثان دوس.

فى الآداب: مسعود شومان، الدكتور أحمد بلبولة، الدكتور فوزى خضر، الدكتور مصطفى بيومى عبد السلام.

فى العلوم الاجتماعية: الدكتور إبراهيم عبدالله المسلمى، الدكتور أحمد رجب على، الدكتور أنور مغيث، الدكتور عبد المنعم الجميعى، الدكتور محمد سالمان طايع، الدكتور مصطفى مرتضى.

ترشيحات جائزة النيل

في الفنون: الفنان التشكيلي جورج البهجوري، السيناريست والمسرحي لينين الرملي.

في الآداب: الكاتب محمد سلماوي، الدكتور أحمد على مرسي.

في العلوم الاجتماعية: الدكتور جودة عبد الخالق، الدكتور محمد حامد إبراهيم دويدار.

جائزة النيل للمبدعين العرب

الفنان محمد عمر خليل، الدكتور فتحي التريكي.

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