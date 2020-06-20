المحكمة العليا فى أوكلاهوما ترفض إلزام من سيحضرون تجمعًا انتخابيًا لترامب بارتداء الكمامات

رفضت المحكمة العليا في ولاية أوكلاهوما الأمريكية محاولة إلزام جميع من سيحضرون تجمعًا انتخابيًا للرئيس دونالد ترامب في تولسا نهاية هذا الأسبوع بارتداء قناع الوجه «الكمامة»، والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل الساحة للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وحكمت المحكمة، يوم الجمعة، بأن اثنين من السكان يطلبان من الآلاف الذين يتوقع حضورهم في الاجتماع مساء اليوم السبت اتخاذ الاحتياطات، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يثبتا أن لديهما حقًا قانونيًا واضحًا فيما يطلبانه.يذكر أن أوكلاهوما شهدت زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، ولكن في رأي متفق عليه، لاحظ قاضيان أن خطة الولاية لإعادة فتح الاقتصاد «متساهلة وكاشفة وتقديرية».وتم تقديم الاستئناف نيابة عن شخصين تم وصفهما بأن لديهما جهاز مناعة ضعيف، وأنهما عرضة بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا.