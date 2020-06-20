"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

س: أي الألحان تفضلين غناءها؟



س: ما هي أحرج المواقف التي صادفتك في حياتك الفنية؟



س: ما هي أول أغنية سجلتيها على الاسطوانات؟



س : بماذا تنصحين المطربات والمطربين الناشئين؟



س: تعزف بعض المطربات على العود أثناء الغناء، والبعض الآخر لا يعزف، فما هو رأيك في هذه المسألة؟



س: كيف يمكنك السيطرة على المستمعين أثناء الغناء في الحفلات العامة؟



س: من هو أقدر ملحنيك الثلاثة؟، وهل ليس هناك غيرهم جديرًا بأن تغني له؟



س: لماذا تفضلين الغناء أمام الميكروفون في حفلات عامة؟



س: اشتهر عنك أنك تحبين المادة فهل هذا صحيح؟



من أغرب الحوارات التي أجريت هو الذي قام به صحفي في إحدى المجلات مع كوكب الشرق أم كلثوم عام 1948، وقد نشرت مجلة الموسيقى والمسرح ذلك الحوار تحت عنوان"إجابة أم سخرية"، ونشرت نص الحوار الذي لم يقبل الصحفي بنشره في مجلته، وكانت الاسئلة والإجابات كالتالي..جـ: اللحن الجميلجـ: الإجاب على هذه الأسئلةجـ: قصيدة "مالي فتنت"، وعندما سمعت صوتي "انبسطت " طبعًا.جـ: أنصح لهم بأن يعلموا بأنهم ما زالوا ناشئينجـ: رأيي رأيكجـ: أغني لهمجـ: كل منهم ممتاز في نوعه، وأرحب بكل لحن جيدجـ: لأنني أغني في الحفلات العامة أمام الميكروفونجـ: الله يحنن عليك.