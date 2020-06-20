"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"
السبت 20/يونيو/2020 - 07:07 ص
ايهاب مصطفىطباعة
من أغرب الحوارات التي أجريت هو الذي قام به صحفي في إحدى المجلات مع كوكب الشرق أم كلثوم عام 1948، وقد نشرت مجلة الموسيقى والمسرح ذلك الحوار تحت عنوان"إجابة أم سخرية"، ونشرت نص الحوار الذي لم يقبل الصحفي بنشره في مجلته، وكانت الاسئلة والإجابات كالتالي..
س: أي الألحان تفضلين غناءها؟
جـ: اللحن الجميل
س: ما هي أحرج المواقف التي صادفتك في حياتك الفنية؟
جـ: الإجاب على هذه الأسئلة
س: ما هي أول أغنية سجلتيها على الاسطوانات؟
جـ: قصيدة "مالي فتنت"، وعندما سمعت صوتي "انبسطت " طبعًا.
س : بماذا تنصحين المطربات والمطربين الناشئين؟
جـ: أنصح لهم بأن يعلموا بأنهم ما زالوا ناشئين
س: تعزف بعض المطربات على العود أثناء الغناء، والبعض الآخر لا يعزف، فما هو رأيك في هذه المسألة؟
جـ: رأيي رأيك
س: كيف يمكنك السيطرة على المستمعين أثناء الغناء في الحفلات العامة؟
جـ: أغني لهم
س: من هو أقدر ملحنيك الثلاثة؟، وهل ليس هناك غيرهم جديرًا بأن تغني له؟
جـ: كل منهم ممتاز في نوعه، وأرحب بكل لحن جيد
س: لماذا تفضلين الغناء أمام الميكروفون في حفلات عامة؟
جـ: لأنني أغني في الحفلات العامة أمام الميكروفون
س: اشتهر عنك أنك تحبين المادة فهل هذا صحيح؟
جـ: الله يحنن عليك.
س: أي الألحان تفضلين غناءها؟
جـ: اللحن الجميل
س: ما هي أحرج المواقف التي صادفتك في حياتك الفنية؟
جـ: الإجاب على هذه الأسئلة
س: ما هي أول أغنية سجلتيها على الاسطوانات؟
جـ: قصيدة "مالي فتنت"، وعندما سمعت صوتي "انبسطت " طبعًا.
س : بماذا تنصحين المطربات والمطربين الناشئين؟
جـ: أنصح لهم بأن يعلموا بأنهم ما زالوا ناشئين
س: تعزف بعض المطربات على العود أثناء الغناء، والبعض الآخر لا يعزف، فما هو رأيك في هذه المسألة؟
جـ: رأيي رأيك
س: كيف يمكنك السيطرة على المستمعين أثناء الغناء في الحفلات العامة؟
جـ: أغني لهم
س: من هو أقدر ملحنيك الثلاثة؟، وهل ليس هناك غيرهم جديرًا بأن تغني له؟
جـ: كل منهم ممتاز في نوعه، وأرحب بكل لحن جيد
س: لماذا تفضلين الغناء أمام الميكروفون في حفلات عامة؟
جـ: لأنني أغني في الحفلات العامة أمام الميكروفون
س: اشتهر عنك أنك تحبين المادة فهل هذا صحيح؟
جـ: الله يحنن عليك.