«التعليم» عن مؤجلى الثانوية العامة: عدد لا يُذكر

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للعام المقبل عدد لا يذكر، مشيرًا إلى أن من كل محافظة لا يتجاوز الـ 5 طلاب وأقل محافظة كانت الإسكندرية حيث لم يعتذر منها سوى ثلاثة طلاب فقط.وأضاف "حجازي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يناشد الطلاب بعدم القلق فقد تم تعقيم جميع اللجان والتأمين الكامل لهم، قائًلا لهم في رسالة: "أنتم أولادنا وأكيد إحنا خائفين عليكم وهنحميكم".وتنطلق الامتحانات يوم الأحد الموافق 21 يونيو على مستوى جمهورية مصر العربية، بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.وجاء الجدول كالتالي: الأحد 21-6-2020: لغة عربية، الخميس 25-6-2020: اللغة الإنجليزية، الأحد 28-6-2020: ديناميكا، الخميس 3-7-2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 7-7-2020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 12-7-2020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 14-7-2020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19-7-2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 21-7-2020: جبر وهندسة فراغية.