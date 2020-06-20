«شاومينج» لطلاب 3 ثانوى: «محدش يرجع يقولنا اتنصب عليا»

كتبت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020" في منشور لها منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حجز الامتحانات يكون، اليوم السبت، قبل انطلاق الامتحانات غدًا الأحد، بعدما أعلنت عن حجز التسريب للامتحانات من خلال شراء هذه التسريبات بالأموالوقال "شاومينج"، في تغريدة له: "اللي عايز يحجز الامتحانات يكلمنا على رسائل الصفحة.. ومحدش يبعتلنا أنه اتنصب عليه من صفحات تانية علشان إحنا مالناش علاقة ودى صفحتنا بعد ما التانية اتقفلت".وكان قد قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس إمتحانات الثانوية العامة،إأن الصفحات التي تروج للغش خلال امتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها غدًا الأحد الموافق 21 يوينو الجارى تم الإبلاغ عنها ومنها صحفات "شاومينج".وأضاف الدكتور رضا حجازي، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك عقوبات خاصة بالغش الإلكتروني أو التسريب وستكون نفس عقوبات الأعوام الماضية وفقًا للقانون، متابعًا: "اللي هيغلط هيتحاسب".وتنطلق الامتحانات غدًا الأحد 21 يونيو على مستوى جمهورية مصر العربية، بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.وجاء الجدول كالتالي: الأحد 21-6-2020: لغة عربية، الخميس 25-6-2020: اللغة الإنجليزية، الأحد 28-6-2020: ديناميكا، الخميس 3-7-2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 7-7-2020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 12-7-2020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 14-7-2020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19-7-2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 21-7-2020: جبر وهندسة فراغية.