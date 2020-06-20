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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزهم شاومينج.. رئيس الثانوية العامة: أبلغنا عن الصفحات التى تروج للغش

السبت 20/يونيو/2020 - 06:32 ص
الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى
ريم محمود
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قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس إمتحانات الثانوية العامة إن، الصفحات التي تروج للغش خلال امتحانات الثانوية العامة والمقرر عقدها غدًا الأحد الموافق 21 يوينو الجاري تم الإبلاغ عنها ومنها صفحات "شاومينج".

وأضاف حجازي فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن، العقوبات الخاصة بالغش الإلكتروني أو التسريب نفس عقوبات الأعوام الماضية وفقًا للقانون.. قائًلا فى نهاية تصريحه: اللي هيغلط هيتحاسب.

وتنطلق الإمتحانات الأحد 21 يونيو على مستوى مصر، بمادة اللغة العربية بعدما تم حذف المواد غير المضافة للمجموع من الجدول النهائي المعدل.

وجاء الجدول كالتالي: الأحد 21-6-2020: لغة عربية، الخميس 25-6-2020: اللغة الإنجليزية، الأحد 28-6-2020: ديناميكا، الخميس 3-7-2020: استاتيكا، أحياء، وفلسفة، الثلاثاء 7-7-2020: فيزياء، وتاريخ، الأحد 12-7-2020: كيمياء، وجغرافيا، والثلاثاء 14-7-2020: اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19-7-2020: چيولوچيا، تكامل، تفاضل، وعلم نفس، والثلاثاء: 21-7-2020: جبر وهندسة فراغية.

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