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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتجاوز 8.57 مليون حالة على مستوى العالم

السبت 20/يونيو/2020 - 07:54 ص
كورونا في العالم
كورونا في العالم
وكالات
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كشفت الاحصائيات الأخيرة، أن أكثر من 8.57 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 456209 أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019، وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 118396 حالة وفاة ومليوني و200395 حالة إصابة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 47748 حالة وفاة و978142 حالة إصابة، وجاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 7841 حالة وفاة و569063 حالة إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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