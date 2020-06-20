الخارجية الأمريكية: مبعوثان أمريكى وروسى يبحثان الحد من الأسلحة فى النمسا

يزور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص مارشال بيلينجسليا النمسا يومي الاثنين والثلاثاء لبحث "القضايا المتفق عليها بشكل مشترك والمتعلقة بمستقبل الحد من الأسلحة" مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن، "الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة لجمهورية الصين الشعبية للانضمام لهذه المباحثات"، وأوضحت ضرورة خوض مفاوضات الحد من الأسلحة بنية طيبة.وعلي صعيد آخر أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مطلع الشهر الجاري، أن وضع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "لا يبعث على التفاؤل".وفي تعليقه على إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة توسيع دائرة الأطراف في الاتفاق الروسي الأمريكي الحالي بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3) عبر إشراك الصين ودول أخرى، شكك ريابكوف في إمكانية تحقيق ذلك في الأفق المنظور.وأشار ريابكوف، إلى أن "مراعاة المصالح الأمنية الروسية شرط لا بد منه لتوقيع أي اتفاق مستقبلي بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي"