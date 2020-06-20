رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: مبعوثان أمريكى وروسى يبحثان الحد من الأسلحة فى النمسا

السبت 20/يونيو/2020 - 05:24 ص
أمريكا و روسيا
أمريكا و روسيا
وكالات
طباعة
يزور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص مارشال بيلينجسليا النمسا يومي الاثنين والثلاثاء لبحث "القضايا المتفق عليها بشكل مشترك والمتعلقة بمستقبل الحد من الأسلحة" مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن، "الولايات المتحدة وجهت دعوة مفتوحة لجمهورية الصين الشعبية للانضمام لهذه المباحثات"، وأوضحت ضرورة خوض مفاوضات الحد من الأسلحة بنية طيبة.

وعلي صعيد آخر أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مطلع الشهر الجاري، أن وضع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة "لا يبعث على التفاؤل".

وفي تعليقه على إصرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على ضرورة توسيع دائرة الأطراف في الاتفاق الروسي الأمريكي الحالي بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت-3) عبر إشراك الصين ودول أخرى، شكك ريابكوف في إمكانية تحقيق ذلك في الأفق المنظور.

وأشار ريابكوف، إلى أن "مراعاة المصالح الأمنية الروسية شرط لا بد منه لتوقيع أي اتفاق مستقبلي بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي"

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. 40 مرشحًا يتنافسون على جوائز الدولة لعام 2019

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»