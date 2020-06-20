الصين تسجل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم السبت تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 21 إصابة في بكين، التي لا تزال تكافح لاحتواء تفشي الفيروس على مدى أسبوع في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بها، كما تم تشخيص حالة واحدة في إقليم هيبي المجاور كما تم تسجيل ثلاث حالات وافدة في جواندوند وحالة واحدة في شنجهاي.وتأكدت حتى الآن 200 إصابة في العاصمة منذ تتتبع تفشي الفيروس في سوق شينفادي لتجارة الجملة في حي فينجتاي جنوب غربي العاصمة الأسبوع الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.