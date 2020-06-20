رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

السبت 20/يونيو/2020 - 03:27 ص
الشحرورة
الشحرورة
ايهاب مصطفى
طباعة
في حوار معها على صفحات مجلة الشبكة قالت الفنانة الراحلة صباح:" لو عاد بي الزمن إلى صباح القديمة فهناك نقطة ضعف لا أريدها في حياتي، وهي أنني تزوجت كثيرًا، ولم أكن لأقدم على الزواج إلا مرة واحدة، قد يكون تصرفي هذا هو الخطأ الوحيد في حياتي، لكن الظروف هي التي أجبرتني على الزواج أكثر من مرة، وفي الحقيقة أنا لم أكن لأريد أن يحدث هذا، خاصة وأنني أدرك بأن على الفنان أن يعيش أطول مدة ممكنة لجمهوره وحده.

وواصلت صباح:" كان أول فيلم يتم تقبيلي فيه هو "القلب له واحد" وكانت القبلة من الفنان أنور وجدي، ويومها تلقيت علقة ساخنة من والدي، وربما لا يعرف أحد أنني أكره القبلة، أكره جدا هذه القبلة من الفم إلى الفم، ربما لأني مطربة وأخاف على صوتي من أي ميكروب، وبدأ رعبي منها حين سمعت أن القبلة الواحدة تنقل ما لا يقل عن مليون ميكروب، إنما عندما يكون هناك حب حقيقي، ففي ذلك الوقت تموت كل جراثيم الأرض، ولا يبقى في عالم الانسان سوى جرثومة واحدة، هي جرثومة الحب والحبيب.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: سيارات إسعاف وفرق طبية لتأمين لجان الثانوية

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

الجامعة العربية تتوافق على طلب مصر بعقد اجتماع طارئ لبحث الأوضاع فى ليبيا

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم