"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

في حوار معها على صفحات مجلة الشبكة قالت الفنانة الراحلة صباح:" لو عاد بي الزمن إلى صباح القديمة فهناك نقطة ضعف لا أريدها في حياتي، وهي أنني تزوجت كثيرًا، ولم أكن لأقدم على الزواج إلا مرة واحدة، قد يكون تصرفي هذا هو الخطأ الوحيد في حياتي، لكن الظروف هي التي أجبرتني على الزواج أكثر من مرة، وفي الحقيقة أنا لم أكن لأريد أن يحدث هذا، خاصة وأنني أدرك بأن على الفنان أن يعيش أطول مدة ممكنة لجمهوره وحده.وواصلت صباح:" كان أول فيلم يتم تقبيلي فيه هو "القلب له واحد" وكانت القبلة من الفنان أنور وجدي، ويومها تلقيت علقة ساخنة من والدي، وربما لا يعرف أحد أنني أكره القبلة، أكره جدا هذه القبلة من الفم إلى الفم، ربما لأني مطربة وأخاف على صوتي من أي ميكروب، وبدأ رعبي منها حين سمعت أن القبلة الواحدة تنقل ما لا يقل عن مليون ميكروب، إنما عندما يكون هناك حب حقيقي، ففي ذلك الوقت تموت كل جراثيم الأرض، ولا يبقى في عالم الانسان سوى جرثومة واحدة، هي جرثومة الحب والحبيب.