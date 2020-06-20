الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم السبت مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارًا، ويكون معتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب الصعيد، مشيرين إلى أن يسود طقسًا لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة على السواحل الشمالية، وتكون نشطة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 22الإسكندرية 29 21وادي النطرون 34 22طنطا 34 22شبين الكوم 34 22دمنهور 32 21بلطيم 31 21مطروح 28 23السلوم 33 26سيوة 35 27بورسعيد 27 22دمياط 28 21الزقازيق 34 21المنصورة 33 20الإسماعيلية 34 21السويس 34 22العريش 28 20رفح 28 20رأس سدر 28 23نخل 30 18نويبع 31 24طابا 30 21كاترين 30 15الطور 30 24شرم الشيخ 36 27الغردقة 35 27مرسى علم 34 27الفيوم 35 22بني سويف 34 23المنيا 35 24أسيوط 35 24سوهاج 36 25قنا 36 26الأقصر 37 28أسوان 38 28ادفو 38 28أبوسمبل 37 27الوادي الجديد 35 25شلاتين 34 26أبو رماد 34 25حلايب 32 28رأس حدربة 31 26