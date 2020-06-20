المكسيك تسجل 20 ألف وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تجاوز وفيات فيروس كورونا حاجز الـ20 ألف حالة بتسجيل 647 وفاة جديدة.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى 170485، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20394 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وأوضحت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للعدوى من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المؤكدة؛ بسبب سوء الواقع الصحي في البلاد، واعتماد الكثير من المصابين على العلاج الذاتي.وتحتل المكسيك المركز الـ13 عالميا في تصنيف موقع «وورلد ميتر» بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.