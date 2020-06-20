رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: وجدنا شركاء بديلين عوضًا عن منظمة الصحة العالمية

السبت 20/يونيو/2020 - 02:56 ص
أدهانوم وترامب
أدهانوم وترامب
وكالات
طباعة
أعلنت واشنطن أنها تمكنت من إيجاد شركاء آخرين لها في مشاريعها الصحية الدولية، بدلًا من منظمة الصحة العالمية، ما عدا برنامج علاج "شلل الأطفال".

وقال مدير المساعدات الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية جيم ريتشاردسون للصحفيين الجمعة، إن الوزارة وجدت "مقاولين بديلين" دون الكشف عن هوياتهم، مضيفًا أن الولايات المتحدة لديها "مجموعة مذهلة من المنظمات الدينية غير الحكومية والمقاولين والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى قادرة على استبدال منظمة الصحة العالمية بعملها، باستثناء مجال حيوي واحد".

وتابع: "من الصعب علينا العثور على شركاء للتعاون حول مرض شلل الأطفال.. ما زلنا نعمل من أجل إيجاد حل للمشكلة وتحديد كيف يجب أن نتصرف كحكومة في ظروف فريدة من نوعها كهذه".

وأكد أن، الإدارة الأمريكية ستبلغ رسميًا "الصحة العالمية" قريبا بالتخلي عن عضويتها فيها، مشيرًا إلى أن عملية الخروج ستستغرق بعض الوقت.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشاد الشهر الماضي بجهود المنظمة التي ترميها في "بعض البلدان" لعلاج شلل الأطفال.

وكانت الولايات المتحدة الممول الأكبر لمنظمة الصحة العالمية حيث بلغ حجم مساهماتها في العام 2019 قرابة 400 مليون دولار أي 15% من موازنة المنظمة.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أواخر مايو الماضي نيته الانسحاب من المنظمة على خلفية جائحة كورونا، متهمًا إياها بالخضوع الكامل لسيطرة السلطات الصينية وسوء التعامل مع تفشي الوباء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم