كاليفورنيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تسجيل 4 آلاف و317 إصابة جديدة بكورونا، في أكبر عدد من الحالات المبلغ عنها خلال يوم واحد في الولاية.أفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن ولاية فلوريدا سجلت نحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، محذرة من تحولها إلى "بؤرة تفش كبيرة للفيروس".وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول من ناحية أعداد الإصابات والوفيات في العالم، إذ سجلت حسب موقع "وورلد ميتر"، مليونان و295 ألفا و489 إصابة بالفيروس، إلى جانب 121 ألفا و392 حالة وفاة نتيجة الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.