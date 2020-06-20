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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والسودان يؤكدان أهمية التعامل مع الخلافات من خلال الحوار

السبت 20/يونيو/2020 - 01:50 ص
آل نهيان وحمدوك
آل نهيان وحمدوك
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات، اليوم خلال اتصال، هاتفي مع الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، فيما أكدا علي أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.

وأكد محمد بن زايد، خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية، موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم جمهورية السودان الشقيقة خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها.. معربًا عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى التنمية والاستقرار.

كما تبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء السودان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. إضافة الى مستجدات انتشار " فيروس كورونا " وسبل مواجهته واحتواء آثاره.

وأشار رئيس وزراء السودان الي أهمية وعمق العلاقات الإماراتية - السودانية والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.

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