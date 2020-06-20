أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 20-6-2020



ويتوقع العديد من المتعاملين في أسواق مواد البناء، أن تحقق التعاملات خلال هذا الأسبوع حالة من الإيجابية المدعومة بالربحية، بالإضافة إلى نشاط في حركة البيع والشراء، بإعتبار الأسبوع هو الأخير قبل شهر يوليو والذي يُتوقع أن تحقق الأسواق فيه حالة من النشاط مع عودة حركة التجارة والتعاملات محليًا ودوليًا.



وحقق الأسواق الأسواق الأسبوع الماضي تراجعات في أسعار مواد البناء، وخاصة بأسعار الحديد والأسمنت، حيث إعتبر البعض تلك المبيعات بأنها الأقل منذ ركود حركات البيع والشراء، قبيل إنتشار فيروس كورونا المستجد. ويتوقع العديد من المتعاملين في أسواق مواد البناء، أن تحقق التعاملات خلال هذا الأسبوع حالة من الإيجابية المدعومة بالربحية، بالإضافة إلى نشاط في حركة البيع والشراء، بإعتبار الأسبوع هو الأخير قبل شهر يوليو والذي يُتوقع أن تحقق الأسواق فيه حالة من النشاط مع عودة حركة التجارة والتعاملات محليًا ودوليًا.وحقق الأسواق الأسواق الأسبوع الماضي تراجعات في أسعار مواد البناء، وخاصة بأسعار الحديد والأسمنت، حيث إعتبر البعض تلك المبيعات بأنها الأقل منذ ركود حركات البيع والشراء، قبيل إنتشار فيروس كورونا المستجد.



ويسود الأسواق نظرة إيجابية، مدعومة بحدوث تحسن وشيك في الأسواق، مع تحسن أحوال التجارة الدولية وفتح الأسواق.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر وبدأت أسعار الحديد تعاملاتها عند ما انتهت عليه الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار حديد التسليح، تراجعات قُدرت في المتوسط بـ100 جنيهًا، خلال عطلة تعاملات الأسبوع بعد استقرارًا على مدار الأسبوع.



أسعار الحديد اليوم في مصر

حيث سجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، حديد بشاي 9700 جنيه للطن.



وسجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9500 جنيه.



وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن، كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10100 جنيه للطن تسليم المستهلك،



أما حديد العشري فقد سجل 9500 جنيه للطن، وسجل حديد عطية 9500 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وحديد سرحان سجلا 9500 جنيه للطن.





سعر الأسمنت المصري اليوم وسجل العريش للأسمنت 720 جنيهًا للطن، وسجل الأسمنت قاهر البحار 720 جنيهًا للطن، وسجل طن أسمنت المسلح نحو 720 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 720 جنيهًا للطن.



أسعار الأسمنت المصري اليوم



كما سجل لافارج للأسمنت نحو 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 710 جنيهًا للطن.



وسجل السويس للأسمنت 710 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 720 جنيهًا للطن، سجل السويدي للأسمنت 715 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسوان 710 جنيهًا للطن،

