رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدعو لتشديد الإجراءات ضد إيران: تحاول إخفاء شيء

السبت 20/يونيو/2020 - 06:48 ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
طباعة
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أنه إذا فشلت إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضدها.

جاء ذلك في سياق تعليق مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية، اليوم، الذي يدعو إيران لتزويد مفتشي الوكالة بالمعلومات والتزام طهران بالتعاون.

وقال بومبيو إن رفض إيران التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية وتحقيقاتها يثير القلق ويطرح أسئلة بشأن ما تحاول إيران إخفاءه.

وشدد على أنه خلال الأشهر الماضية، لم تكتف إيران بتصعيدها وابتزازها النووي فحسب، بل أعاقت عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي أعمال غير مقبولة وتؤكد على التهديد المستمر الذي يشكله برنامج إيران النووي للسلم والأمن الدوليين.

ونبه بومبيو بأن إيران لم تظهر حتى الآن أي نية للحد من التوسع المستمر في برنامجها النووي، كما رفضت لعدة أشهر التعاون مع الوكالة الدولية للقيام بعملها، مشددا على ضرورة امتثال إيران على الفور لالتزاماتها.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بحرمان إيران من أي مسار للسلاح النووي، وستعمل من خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية لتزويد الوكالة بالدعم الذي تحتاجه لحل هذه المسائل الخطيرة، مشددا على أن إيران ملزمة قانونا بالرد على أسئلة الوكالة وإتاحة دخول مفتشيها لمنشآتها.

وقال إنه بالنظر إلى أعمال إيران النووية السرية السابقة، فمن الضروري أن تثبت إيران بشكل يمكن التحقق منه أنها تخلت بشكل دائم عن كل هذه الأعمال، مضيفا أن بلاده تسعى لحل دبلوماسي شامل لمعالجة المخاوف النووية في إيران، وهو حل يجب أن يبنى على التحقق الفعال.

موضوعات متعلقة

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

بالأسماء.. 40 مرشحًا يتنافسون على جوائز الدولة لعام 2019

قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»