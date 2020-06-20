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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع عروس وشقيقتها ونجلة عمهما بعد سقوط سيارتهن بترعة الديروطية بالمنيا

السبت 20/يونيو/2020 - 01:17 ص
سقوط سيارة بترعة
سقوط سيارة بترعة الديروطية
المنيا ـ على حسين
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وقع حادث مأساوي حوّل فرح إلي مآتم بعد أن غرقت عروس في ليلة زفافها، مساء أمس الجمعة، وبرفقتها شقيقتها وابنة عمها بعد سقوط سيارة الزفاف التي كانوا يستقلونها داخل ترعة بمركز دير مواس جنوبي محافظة المنيا، وتم انتشال الجثث الثلاثة ونقلهن لمشرحة المستشفى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة دير مواس، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق سيارة كان يستقلها 3 فتيات داخل ترعة الديروطية.

علي الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن السيارة كان داخلها عروس في ليلة زفافها تُدعى "ياسمين. ص" 25 سنة، وشقيقتها وابنة عمهما، ونجحت أجهزة الإنقاذ النهري في انتشال جثثهن ونقلهن إلى مشرحة المستشفى العام.

تحرر عن الواقعة المحضراللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات وكلفت إدارة المرور بإعداد تقرير فني عن السيارة للوقوف علي سبب وقوع الحادث.

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