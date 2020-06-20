كفر الشيخ تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحويل الحالات البسيطة منهم للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن الإصابات الـ 92 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، مناشدة جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من الفيروس، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة.كما شددت على الالتزام بقرار ارتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه على المخالفين للقرارات التي تم إصدارها من قبل الدولة في ذلك الصدد.