قطاع الفنون التشكيلية يُعلن فتح مزاد «الفن للخير»

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة؛ أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، فتح باب المزايدة على مجموعة من الأعمال الفنية التي تزيد على المائة عمل فني تبرع بها نحو مائة فنان وفنانة، ضمن مبادرة «الفن للخير»، التي خصصت عائد البيع لصالح صندوق تحيا مصر، دعمًا للمستشفيات الحكومية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا.وذكر محمد الطويل، المسئول من قبل القطاع عن المبادرة، أن عدد الأعمال، والتي حُدد أن تكون بالأبيض والأسود فقط حفاظًا على شخصية المبادرة، كما أطلقها الفنان وحيد مخيمر، المائة وعشرون عملًا تم تقسيمها إلى ثلاث فئات على النحو التالي: الأولى (الفوتوغرافيا واللوحات أقل من 30×40سم)، الثانية (من 30×40 وحتى 50×70)، والثالثة (من 50×70 لما فوق).وأضاف «الطويل»: «تم وضع حد أدنى لأسعار كل فئة كبداية للمزايدة على أي عمل بها وبدون حد أقصى، كالتالي: (الفئة الأولى 5000ج - الفئة الثانية 10000ج - الفئة الثالثة 20000ج)، كما تم إنشاء صفحة للمبادرة على فيس بوك للتواصل وعرض الأعمال والرد على أية أستفسارات".وكشف «الطويل» أن المشاركة والمزايدة على أي عمل من خلال رسالة على صفحة المبادرة تتضمن بيانات المزايد والعمل أو الأعمال المزايد عليها، وتشمل طرق التحصيل في حال الوصول لأعلى سعر إحدى الأدوات التالية: «التحصيل النقدي بإيصال استلام نقدية – التحويل البنكي على حساب الوحدة الحسابية - الدفع عن طريق الفيزا بمكاينة الصراف بمقر القطاع».