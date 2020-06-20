رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دعوات حزبية كردية لحل حكومة كردستان العراق

السبت 20/يونيو/2020 - 01:00 ص
حكومة كردستان العراق
حكومة كردستان العراق
وكالات
طباعة
اتهم عضو المجلس القيادي في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي حكومة إقليم كردستان بـ"الفشل" في أداء مهامها، داعيًا إلى العمل على حلها تمهيدًا لانتخاب حكومة طوارئ.

وقال شيخ جنكي: "ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تعزيز التفاهم المشترك حيال القضايا والمسائل الراهنة في ظل تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها إقليم كردستان ودول المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أن "دعوته تشمل حركة التغيير وبقية الأحزاب الكردية".

وأضاف أن: "الإتحاد الوطني الكردستاني دشن مرحلة جديدة عقب انتهاء مؤتمره الأخير، الذي انتهى إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب، وهي حريصة كل الحرص على التصدي للإزمات القائمة بمسؤولية بغية معالجة معاناة الشعب الكردي جراء الشحة المالية وانتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي".

وشدد على "ضرورة العمل منذ اليوم على إيجاد البدائل لغرض تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".

واتهم جنكي "حكومة الإقليم بالفشل في إداء مهامها"، مطالبًا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بـ"العمل على حلها تمهيدًا لانتخاب حكومة طوارئ جديدة قادرة على الخروج بالإقليم وشعبه من سلسلة الأزمات الحالية".

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

وزير الخارجية يكشف إجراءات مواجهة تعنت إثيوبيا بملف «سد النهضة»

وزيرة الصحة: سيارات إسعاف وفرق طبية لتأمين لجان الثانوية

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا