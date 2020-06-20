دعوات حزبية كردية لحل حكومة كردستان العراق

اتهم عضو المجلس القيادي في حزب الإتحاد الوطني الكردستاني آراس شيخ جنكي حكومة إقليم كردستان بـ"الفشل" في أداء مهامها، داعيًا إلى العمل على حلها تمهيدًا لانتخاب حكومة طوارئ.وقال شيخ جنكي: "ندعو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تعزيز التفاهم المشترك حيال القضايا والمسائل الراهنة في ظل تفاقم الأزمات الإقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها إقليم كردستان ودول المنطقة والعالم"، مشيرًا إلى أن "دعوته تشمل حركة التغيير وبقية الأحزاب الكردية".وأضاف أن: "الإتحاد الوطني الكردستاني دشن مرحلة جديدة عقب انتهاء مؤتمره الأخير، الذي انتهى إلى انتخاب قيادة جديدة للحزب، وهي حريصة كل الحرص على التصدي للإزمات القائمة بمسؤولية بغية معالجة معاناة الشعب الكردي جراء الشحة المالية وانتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف النشاط التجاري والاقتصادي".وشدد على "ضرورة العمل منذ اليوم على إيجاد البدائل لغرض تحسين المستوى المعيشي للمواطنين".واتهم جنكي "حكومة الإقليم بالفشل في إداء مهامها"، مطالبًا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بـ"العمل على حلها تمهيدًا لانتخاب حكومة طوارئ جديدة قادرة على الخروج بالإقليم وشعبه من سلسلة الأزمات الحالية".