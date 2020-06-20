لمواجهة كورونا.. إنتاج أول جهاز مصرى لتعقيم الأدوات الشخصية (فيديو)

أنتجت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، أول جهاز مصري لتعقيم الأدوات الشخصية، والذي يستخدم في المساعدة في تنفيذ الإجراءات الاجترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال الدكتور شريف مصطفى رئيس المجموعة، إن الجهاز عبارة شكل صندوق مكعب من الأولومنيوم مزود بلمبة مخصصة للأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، لافتًا إلى أنه يساهم في تعقيم الأدوات الشخصية للمواطنين مثل الهواتف المحمولة وكروت الصراف الآلي وغيرها.



وأوضح أيضًا أنه تم إنتاج ميدالية الوقاية والتي تستخدم في فتح الأبواب دون لمسها، لمنع انتشار الفيروس في ظل حالة التعايش التي أقرتها غالبية دول العالم وتتجه مصر لتطبيقها مع بداية شهريوليو.



يذكر أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف انتجت من قبل حاجز للمكاتب للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ضمن مجموعة منتجات لها لخطة التعايش، بجانب قناع الوجه الواقى والكمامة القطنية القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام.