«الأوقاف» تحدد ضوابط تجديد الإجازات السنوية للأئمة والعاملين بالوزارة

صرح عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه بالنسبة للأئمة والعاملين بالأوقاف المعارين أو المتعاقدين بالخارج الذين لم يتمكنوا من النزول ويرغبون في تجديد إجازاتهم السنوية، عليهم أن يضمنوا طلب تجديد الإجازة خطابًا من السفارة المصرية يفيد بتسجيلهم بها في الدولة التي يعملون بها.وأضاف "حسن"، في تصريحات له، أن ذلك مع اعتبار أن إفادة السفارة شرط لتجديد الإجازة، وبالنسبة للموجودين داخل جمهورية مصر العربية أثناء التجديد فلابد من تسليم صورة حديثة من جواز السفر والأصل للاطلاع عليه عند التجديد.وأوضح أن الوزارة تؤكد على جميع العاملين بها سرعة تسجيل أنفسهم بسفارة جمهورية مصر العربية بالبلد التي يعملون بها، وإحضار إفادة بذلك من السفارة عند التجديد كمستند رئيسي من مستندات التجديد.وفي سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف، إنه سيتم نقل صلاة الجمعة القادمة من مسجد محمد علي بالقلعة، بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التي سبق نقلها بها خلال الأسابيع الماضية.وأكدت الوزارة، في بيان لها، على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم الوزارة من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.