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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

6 حالات وإيجابية 11 أخرين بالوادى الجديد

السبت 20/يونيو/2020 - 12:38 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
محمد مهدي
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أعلنت لجنة متابعة أزمة كورونا بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مراكز، ليصل بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة إلى 176، بدون الوفيات، وتعافي 6 حالات وخروجها من مستشفي العزل بحميات الداخلة.

وأوضحت اللجنة أن الحالات الإيجابية المسجلة، بواقع 6 حالات بمدينة موط، و3 بمركز الخارجة، وحالة وحيدة بقرية بدخلو بالداخلة، وإصابة بقرية الشمس التابعة لمركز ومدينة بلاط.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه تم انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 72 مواطن من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأضاف الدكتور محمد رشاد، مدير مستشفى الداخلة العام، أن جميع الحالات الموجودة داخل مستشفى الحميات بحالة جيدة، وأكثر المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض إصابة بفيروس كورونا «كوفيد-19» حتي الآن، وذلك يرجع إلي أمرين، الأول يعتمد على قوة المناعة، والثاني يعتمد على الحالة النفسية للمصاب.

وشدد «رشاد» على إجراءات متابعة المخالطين المعزولين منزليًاَ لضمان الالتزام بالعزل حفاظًا على سلامة الجميع، وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، مؤكدًا على استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي بكافة مراكز المحافظة بالمرافق الحيوية والشوارع والأحياء والمنازل.

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