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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الغربية تشن حملة تفتيش بمشاركة الرقابة الإدارية على مستشفيات العزل

السبت 20/يونيو/2020 - 12:31 ص
صحة الغربية
صحة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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شنت مديرية الصحة بالغربية خلال جولات مفاجئة بالإشتراك مع عدة جهات أبرزها الرقابة الإدارية، حملات مكثفة للتفتيش على مستشفيات العزل للتأكد من جاهزيتها وسريان العمل بها على أكمل وجه، ورصدت العديد من المخالفات منها: غياب بعض الأطباء، وقامت المديرية بإتخاذ الإجراءات القانونية حسب تصريحات للدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وقال إنه، تم تخصيص قسم للغسيل الكلوي لعلاج الحالات التي تعاني من الإصابة بفيروس "كورونا"، وعددهم 14 مريض، كما تم تخصيص مداخل ومخارج مخصصة لباقي الحالات في جميع المستشفيات حتى يكونوا في أمان بعيدًا عن الحالات المصابة.

وتابع وكيل الوزارة، أصدرت تعليمات مشددة لجميع مديري المستشفيات بعدم صرف الحالات وتحويلها إلى مستشفيات أخرى إلا بعد الرجوع إلى غرفة عمليات المديرية، وتقوم المديرية بالتنسيق بين المستشفيات وبعضها البعض طبقًا لتشخيص حالة واحتياجات المريض.

وأشار حميدة، إلى أنه بالتنسيق مع محافظة الغربية تم تخصيص رقم ساخن للربط بين المواطنين وتلك المستشفيات عن طريق رقم 15573، يعمل على مدار 24 ساعة، ويوجد فريق من الأطباء لتلقي كافة البلاغات والاستفسارات من المواطنين وتوجيه الحالات التي تحتاج إلى تدخل فوري إلى المستشفيات التي يوجد بها أماكن، وعند توجيه الحالة يتم استقبالها بقسم الاستقبال وقياس درجة الحرارة وأخذ عينة دم لإجراء تحاليل كما يتم إجراء أشعة على الصدر وإذا ثبت الاشتباه في الحالة يتم عزلها وإعطائها العلاج المناسب.
صحة الغربية
صحة الغربية
صحة الغربية
صحة الغربية
صحة الغربية
صحة الغربية

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