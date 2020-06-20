البحرية الأمريكية تؤكد فصل قائد حاملة طائرات بعد تفشى فيروس كورونا

أكدت البحرية الأمريكية، قيامها في أبريل الماضي بفصل قائد حاملة الطائرات "يو إس إس تيودور روزفلت"، بعد إجراء تحقيق في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)على متنها.وحيبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس"، قال رئيس العمليات البحرية الأدميرال مايك جيلداي، خلال مؤتمر صحفي، إنه لن يتم إعادة القائد بريت كروزير، لقيادة روزفلت، وإنه تم تعليق ترقية رئيسه الأدميرال ستو بيكر.وتحول تفشي الفيروس الفتاك على متن حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية إلى أزمة سياسية في الولايات المتحدة، بعد أن وجه كروزير نداء عاجلا لقيادة البحرية فى مارس الماضي للحصول على مساعدات وسط الإنتشار السريع للعدوى.وتسربت رسالة كروزير إلى وسائل الإعلام وأقيل من منصبه في أوائل أبريل.