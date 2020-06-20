رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 12:25 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا حاجز المليون حالة، عقب تسجيل 54 ألفا و771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت السلطات إلى أن الأرقام شهدت ارتفاعًا كبيرة، مقارنة بإجمالي الإصابات التي كانت مسجلة، أمس الخميس، حيث كان العدد 978 ألفًا و142 إصابة.

وذكرت الصحة، تسجيل 1206 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 48 ألفا و954 حالة وفاة، مرتفعة عن إجمالي يوم الخميس والذي كان 47 ألفا و748 وفاة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

«القصبي» يكشف موعد انتخابات مجلس الشيوخ

إثيوبيا تتعنت وتنتهك القانون الدولي: سنملأ سد النهضة باتفاق أو بدون

تقديرات الحكومة.. انكسار ذروة «كورونا» منتصف يوليو.. وتعافى الاقتصاد خلال 3 أشهر من الانحسار

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا