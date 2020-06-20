البرازيل تتجاوز حاجز المليون إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا حاجز المليون حالة، عقب تسجيل 54 ألفا و771 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت السلطات إلى أن الأرقام شهدت ارتفاعًا كبيرة، مقارنة بإجمالي الإصابات التي كانت مسجلة، أمس الخميس، حيث كان العدد 978 ألفًا و142 إصابة.وذكرت الصحة، تسجيل 1206 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 48 ألفا و954 حالة وفاة، مرتفعة عن إجمالي يوم الخميس والذي كان 47 ألفا و748 وفاة.وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.