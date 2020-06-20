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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات نراقب جودة خدمات المحمول

السبت 20/يونيو/2020 - 12:04 ص
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، والذي يتيح تقارير شهرية حول مستوى جودة خدمات الاتصالات للشركات الأربعة في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطن، والذي أصبح الحكم في حق اختيار الشركة والخدمة المطلوبة.

وقال إنه يتم عمل قياسات على شبكات المحمول في نحو ٩٠ منطقة وطريق وحي علي مستوى الجمهورية لإطلاع المواطنين على مناطق تدني جودة الخدمات الاتصالات في مصر، مضيفًا أنه تم إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

جاء ذلك خلال حوار مع برنامج التاسعة مساء مع الإعلامية هبه جلال على قناة مصر الأوليى، مؤكدًا على أنه مع نهاية ٢٠٢٠ سيتم اتاحة كافة خدمات الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات رقميًا.

أووضح طلعت أنه تم إطلاق العديد من المبادرات لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتأكد من أن لها نصيب محدد في مشاريع بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى اتاحة التدريب المتخصص للعاملين في هذه الشركات وللمهنيين المستقلين، حيث سيتم عقب انتهاء التدريب إسناد مجموعة من المهام التقنية لهذه الشركات التي ستحظى بهذه الخبرات؛ مشيرًا إلى إمكانيات مصر التي تؤهلها لإقامة صناعة قوية لمراكز البيانات وجهود الوزارة لتطوير هذه الصناعة.

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