468 عالقًا مصريًا يصلون القاهرة قادمين من السعودية

استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء الجمعة، 468 عالقًا مصريًا، قادمين من المملكة العربية السعودية، من الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن عقب انتشار وتفشى فيروس كورونا القاتل (كوفيد ـ 19) بمختلف أنحاء العالم.ويأتي ذلك فى إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدنى لنقل العالقين، بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية والسفارات المصرية بالخارج.وقد وصل العالقين المصريين على متن رحلتى طائرات الخطوط الجوية السعودية، القادمتين من مطارى الرياض وجدة الدوليين، حيث خضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا، تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.